Полиция провела операцию в ПА: возвращены еще четыре ценных попугая

Полиции удалось найти и вернуть четырех попугаев, похищенных злоумышленниками около трех недель назад в кибуце Бейт-Зера в Иорданской долине. Для этого потребовалось проводить операцию в Туль-Кареме, на территории Палестинской автономии.

На данном этапе полиция нашла четырех из семи украденных попугаев. Оценочная стоимость этих четырех птиц - 250 тысяч шекелей. Расследование продолжается.

К операции по спасению птиц были привлечены представители Управления природы и парков Израиля. Попугаев вернули в "Веселые джунгли" в Бейт-Зере.

Возвращение попугаев стало результатом сотрудничества детективов Северной пограничной полиции, инспекторов Управления природы и парков и полиции округа Шаар.

Найденные птицы являются гибридными попугаями, алыми попугаями и зеленокрылыми попугаями.