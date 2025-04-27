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Израиль

Полиция провела операцию в ПА: возвращены еще четыре ценных попугая

время публикации: 27 апреля 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 08:35
Полиция провела операцию в ПА: возвращены еще четыре ценных попугая
Пресс-служба полиции Израиля

Полиции удалось найти и вернуть четырех попугаев, похищенных злоумышленниками около трех недель назад в кибуце Бейт-Зера в Иорданской долине. Для этого потребовалось проводить операцию в Туль-Кареме, на территории Палестинской автономии.

На данном этапе полиция нашла четырех из семи украденных попугаев. Оценочная стоимость этих четырех птиц - 250 тысяч шекелей. Расследование продолжается.

К операции по спасению птиц были привлечены представители Управления природы и парков Израиля. Попугаев вернули в "Веселые джунгли" в Бейт-Зере.

Возвращение попугаев стало результатом сотрудничества детективов Северной пограничной полиции, инспекторов Управления природы и парков и полиции округа Шаар.

Найденные птицы являются гибридными попугаями, алыми попугаями и зеленокрылыми попугаями.

Израиль
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