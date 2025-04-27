Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 27 апреля, температура немного повысится (в основном, в горных и внутренних районах) и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 10-22 градусов, в Тель-Авиве – 14-22, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 12-27, в Мицпе-Рамоне – 13-26, на побережье Мертвого моря – 18-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-22, в Ариэле – 11-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-24, на Голанских высотах – 11-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-вторник температура немного понизится. В среду – повышение температуры, солнечно.