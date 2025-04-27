x
27 апреля 2025
|
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 апреля 2025
|
27 апреля 2025
|
последняя новость: 17:57
27 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Около Тель-Авива тяжело травмирован серфер

Мада
Тель-Авив
Средиземное море
время публикации: 27 апреля 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 17:34
Около Тель-Авива тяжело травмирован серфер
Пресс-служба МАДА

В воскресенье, 27 апреля, около пляжа Трумпельдор в Тель-Авиве был тяжело травмирован серфер, мужчина 36 лет. Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", он получил травму головы в результате сильного удара доской для серфинга.

Мужчина был спасен и вытащен из воды другим серфером.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом и нестабильном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook