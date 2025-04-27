Около Тель-Авива тяжело травмирован серфер

В воскресенье, 27 апреля, около пляжа Трумпельдор в Тель-Авиве был тяжело травмирован серфер, мужчина 36 лет. Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", он получил травму головы в результате сильного удара доской для серфинга.

Мужчина был спасен и вытащен из воды другим серфером.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом и нестабильном состоянии.