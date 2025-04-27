Нетаниягу представил в БАГАЦ ответ на декларацию Бара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу представил в Верховный суд декларацию с ответом на документ, представленный на прошлой неделе главой Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.

Нетаниягу должен был подать декларацию 24 апреля, однако с разрешения суда подача документа была отложена.

В декларации глава правительства опровергает утверждение Ронена Бара, согласно которому премьер-министр требовал подписать документ, на основании которого суд должен был отложить свидетельские показания Нетаниягу. Он приводит выдержки из своего разговора с Баром 13 ноября 2024 года. Тогда, по словам Нетаниягу, речь шла о необходимости подготовки безопасного места для дачи свидетельских показаний. "Я не хочу откладывать это ни на один день. Они (судьи) постановили то, что постановили, и я намерен туда явиться. Ты должен действовать максимально быстро", – было сказано тогда Бару, по версии Нетаниягу.

В ходе встречи между ними 17 ноября Нетаниягу вновь, по его словам, заявил: "Я не хочу ничего откладывать". После того, как Бар пообещал найти решение всех проблем обеспечения безопасности, Нетаниягу утверждает, что повторил: "Не надо делать ничего, что отложит начало свидетельских показаний".

Биньямин Нетаниягу также отвергает утверждение о том, что требовал незаконным образом использовать полномочия и средства, находящиеся в распоряжении ШАБАКа, для слежки за лидерами и активистами протеста против правительства. В заявлении Нетаниягу приводятся цитаты его рабочей встречи с Роненом Баром, состоявшейся 6 июня 2023 года. В ходе этой встречи, по версии премьер-министра, Нетаниягу несколько раз подчеркнул, что прежде всего необходимо понять юридические рамки возможных действий. Нетаниягу отмечает, что пытался привлечь к обсуждению этого вопроса и юридического советника правительства.

"Глава ШАБАКа потерпел полный и абсолютный крах в борьбе с подстрекательством против политического руководства, включая призывы к убийству премьер-министра", – говорится в декларации.