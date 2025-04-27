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Израиль

Внимание, розыск: пропал 38-летний Таль Хай Атиас из Рамат-Гана

время публикации: 27 апреля 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 07:35
Внимание, розыск: пропал 38-летний Таль Хай Атиас из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 38-летнего Таля Хая Атиаса, проживающего на улице Жаботински в Рамат-Гане. Он вышел из дома вечером в пятницу, 25 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описания примет пропавшего нет. Только фото и описание одежды и обуви: белая рубашка с короткими рукавами, застегивающаяся на пуговицы, черные брюки, кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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