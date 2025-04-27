Отчет о бое на базе "Зиким": планы террористов были сорваны благодаря героизму защитников

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боя на учебной базе "Зиким" в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Оперативное расследование боя на учебной базе "Зиким" было завершено, его результаты представлены семьям погибших. Результаты расследования были также представлены военнослужащим базы и бойцам, участвовавшим в защите "Зиким" в день нападения. Отчет о расследовании был подытожен бывшим командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом и командующим Управлением тыла генерал-майором Рафи Мило.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила, что учебная база "Зиким" не была захвачена во время внезапного нападения благодаря решительному сопротивлению и героизму командного состава и бойцов бригады "А-Тавор" против многочисленных боевиков. Кроме того, быстрое распознавание ситуации, оперативная реакция и заблаговременная подготовка создали необходимые условия для защиты базы.

В боях за базу "Зиким" погибли семь солдат и командиров, были ранены гражданская женщина и еще девять военнослужащих.

Расследованием было выявлено, что бои на базе "Зиким" были сфокусированы в пяти местах, три из них находились на окраинах базы – один пост охраны и двое ворот ("шин гимель"), и еще две арены боев находились внутри базы, куда проникли двое террористов. Военнослужащие ликвидировали двоих проникших на территорию базы боевиков, уничтожив также не менее девяти террористов во время боев на других позициях.

Расследование боев на учебной базе "Зиким" возглавлял подполковник Дан Аруш, он также использовал в своей работе дополнительные расследования, которые помогли понять общую картину:

1. Расследование боя в зоне ответственности северной бригады и батальона "Ифтах",

2. Расследование в округе Зиким – кибуц и пляж Зиким,

3. Расследование, проводившееся военно-морскими силами.

Расследование длилось примерно семь месяцев, оно включало много часов бесед и интервью с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности и спасательных служб, которые служили, сражались и находились на базе в период вышеназванных событий. В рамках расследования были собраны данные, сообщения и материалы для формирования максимально возможной полной и точной картины развития событий на базе в этот день. В частности, члены следственной группы собрали и проанализировали видеозаписи с камер наблюдения, реконструкции на местности, записи с наблюдательных пунктов, показания и опросы гражданских лиц, связанных с событиями на базе 7 октября.

Оперативное расследование изучило развитие событий, управление боем и действия сил безопасности в сражениях за базу "Зиким": это был лишь один из десятков очагов боев, происходивших одновременно по всему югу после внезапного нападения тысяч террористов 7 октября.

Из-за множества очагов боев в прифронтовой зоне на базе "Зиким" сражались только те военнослужащие, которые находились там на утро 7 октября, и их героический бой предотвратил продвижение террористов к дополнительным гражданским целям и замедлил распространение боевиков по району.

Утром 7 октября на базе в режиме "оборона" находилась одна рота, в секторе действовал 77-й батальон 7-й бригады, находящейся в зоне действий северной дивизии.

В 06:20 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел по населенным пунктам юга Израиля и в направлении израильского тыла. Террористы прорвали пограничное заграждение в десятках точек проникновения, и через них проникли на территорию Государства Израиль на автомобилях, мотоциклах и пешком. Всего за несколько минут весь сектор, включая бойцов территориального батальона, оказался под организованной атакой, в которой батальон находился в значительном численном меньшинстве.

Хронология событий, как она была определена следственной группой:

Первый этап – начало широкомасштабного нападения и подготовка базы к атаке (с 06:29 до 07:05)

В 06:29 прозвучала система оповещения о ракетном обстреле "Цева адом", и все военнослужащие базы вошли в укрепленные помещения со своим оружием.

По всей видимости, в результате ракетного обстрела произошло отключение электричества, которое вывело из строя технологические системы в командном пункте и снизило качество связи по рации.

В 06:37 состоялся разговор между командиром базы и командиром оборонительной роты, находившимся на базе, в ходе которого обсуждалась вероятность чрезвычайной ситуации, включающей прямые боестолкновения с группами террористов. В соответствии с ранним определением ситуации, по общему решению командира базы и командира роты командный состав начал предпринимать ряд действий по подготовке к возможной атаке, включая замену и усиление постов охраны исключительно командирами.

После сообщения о стрельбе в районе, примерно в 06:49, командир роты проинструктировал и распределил военнослужащих-мужчин в убежищах на дополнительное усиление всех постов. Кроме того, он отправил сообщение в WhatsApp командному составу, объявив о боевой готовности 3 (враг в секторе) и распределил их для помощи на различных постах. Одновременно заместитель командира роты инструктировала силы в женском убежище для выхода на позиции.

В 7:00 состоялась телефонная конференция для высшего командного состава базы под руководством командира базы, в ходе которой были даны дополнительные указания по подготовке к атаке на учебную базу "Зиким".

Через несколько минут к воротам базы прибыли несколько гражданских лиц, бежавших от террористов, которые напали на отдыхающих на пляже Зиким. После проверки их пустили на базу и поместили в бомбоубежище рядом с постом охраны.

Второй этап: сражения на постах охраны (с 07:05 до 08:14)

В 07:14 командир оборонительной роты сообщил в групповом чате WhatsApp о девяти боевиках, бегущих от разделительного ограждения к воротам базы ("шин-гимель"). Параллельно с этим командир базы вызвал на учебную базу "Зиким" заместителя командира батальона и еще одного офицера.

Примерно в 07:24, с прибытием подкрепления на южный пост охраны, военнослужащие идентифицировали двух боевиков за ограждением. Террористы открыли огонь по охраняющим базу военнослужащим, началась затяжная перестрелка.

Через несколько минут обесточенный командный пункт возобновил работу в ограниченном режиме, при этом большая часть камер наблюдения оставалась отключенной, а связь по рации постоянно прерывалась.

На этом этапе командиры из офицерского состава роты пришли на подмогу сражающимся на воротах товарищам, они также открыли огонь по террористам, оказывали медицинскую помощь и эвакуацию раненых под огнем.

В 07:40 солдаты, дежурящие на воротах в задней части базы, сообщили, что по меньшей мере три боевика открыли по ним огонь. Сразу после этого сообщения дополнительные военнослужащие присоединились к командирам для усиления главных ворот базы.

Более получаса продолжался героический бой между командирами, защищавшими курсантов и находившихся на базе, и пытающимися прорваться на базу террористами. В этом бою командиры уничтожили нескольких боевиков.

Начиная с 08:13, связь с охранным постом на главных воротах базы была потеряна. Из расследования следует, что примерно в это время террористы атаковали охранный пост гранатами и РПГ. Четверо бойцов, находившихся на посту, были тяжело ранены и погибли. В ходе последующих проверок в районе были найдены предохранительные чеки от семи осколочных гранат, которые террористы задействовали против защищавших базу военнослужащих во время боя.

Третий этап – проникновение противника на базу и продолжение боя (с 08:14 до 09:16)

Примерно в 08:14, после гибели четверых охранявших главные ворота базы "Зиким" военнослужащих, через ворота проникли два террориста, они разделились и далее двигались по двум разным маршрутом. Один из террористов вошел в расположение роты, где находились военнослужащие (парни и девушки). Увидев двоих солдат, он открыл огонь по ним, убил одного и ранил второго.

В 08:23 безоружный солдат, ожидавший у двери в комнате военнослужащих-мужчин, героически прыгнул на боевика, когда тот вошел в комнату, схватил его оружие и вступил в длительную борьбу. Боец и террорист медленно продвигались из здания на улицу, при этом боевик начал наносить бойцу ножевые ранения. Через две минуты подбежал еще один солдат, открыл огонь по террористу и нейтрализовал его. Таким образом был уничтожен первый из двух прорвавшихся на территорию базы боевиков.

Примерно в это же время от выстрела снайпера погиб командир оборонительной роты, руководивший защитой базы. Его заместитель быстро взяла командование на себя и начала отправлять военнослужащих для эвакуации раненых и огневой поддержки. Через какое-то время командования боем погибла и она, также от выстрела снайпера.

Около 08:35 военнослужащие на западных воротах уничтожили одного террориста и ранили еще одного, который стрелял по гражданским, выехавшим на своих личных автомобилях из бомбоубежища ("мигунит") на базе в направлении перекрестка Зиким. В результате обстрела была ранена гражданская женщина. Оставшиеся гражданские лица, еще не покинувшие базу, решили остаться в "мигуните", поняв, что за пределами базы находится засада террористов.

Параллельно с этим военнослужащие, находившиеся на посту охраны в южной части базы, вели огонь по группе террористов, находившейся примерно в 170 метрах от них. Примерно через полчаса представители командования базы прибыли на базу и подключились к бою. Около 09:15 они уничтожили второго террориста, проникшего на территорию базы.

Четвертый этап – зачистка территории и эвакуация раненых (с 09:16 до 14:15)

В 09:25 командиры базы собрались для проведения совещания по оценке ситуации. Получив точную картину обстановки и скоординировав усилия в необходимых местах, они перераспределили силы, благодаря чему осаждавших базу террористов удалось уничтожить и отбить атаку.

Примерно в 10:00 бойцы подразделения спецназа "Маглан", направлявшиеся на базу "Ифтах", откликнулись на просьбу охранявших ворота базы "Зиким" прийти к ним в качестве подкрепления. В период с 10:30 до 11:00 они присоединились к командиру батальона "Кедем" по прочесыванию и зачистке территории, обнаружив и уничтожив двоих террористов за пределами базы.

С этого часа началась эвакуация погибших вертолетами и на автомобилях в больницы "Барзилай" в Ашкелоне и "Асута" в Ашдоде.

Военнослужащие, действующие в районе южных ворот базы, продолжали сражаться с террористами и уничтожили возле базы двоих боевиков. Бой завершился примерно в 11:34 после эвакуации тел двоих погибших.

В 13:30 военнослужащие подкрепления эвакуировали гражданских лиц, сбежавших с бойни на пляже "Зиким" и укрывавшихся в бомбоубежище на базе "Зиким". Они были эвакуированы на военном транспорте в сопровождении военнослужащих. Примерно в 14:30 командир спасательного подразделения объявил, что бой на учебной базе "Зиким" завершен.

Пятый этап – боестолкновения с террористами в районе Зиким (в течение следующих пяти суток)

По оценке следственной группы, в течение следующих пяти суток в район базы "Зиким" прибыли примерно 15 террористов, все они были уничтожены.

Основные итоги расследования боя на базе "Зиким":

1. Учебная база "Зиким" не была захвачена благодаря самоотверженности и героизму командиров и бойцов бригады "Тавор". Верное решение командира оборонительной роты заменить солдат на постах командирами, грамотное руководство боев и принятие командования его заместительницей после его гибели создали условия для противостояния атаке.

2. Террористы планировали захватить учебную базу "Зиким" при помощи нескольких отрядов хорошо вооруженных боевиков "Нухбы", а затем совершить массовые убийства и похищения солдат. Эти планы были сорваны благодаря действиям территориального батальона и военно-морских сил, которые уничтожили многих боевиков по пути к учебной базе "Зиким", а также благодаря командирам оборонительной роты, которые героически сражались и предотвратили проникновение террористов на базу.

3. Следственная группа особо отметила героизм командиров и солдат, проводивших эвакуацию и оказание медицинской помощи под огнем в ходе боестолкновений. Кроме того, прием гражданских лиц на базу и их защита помогли спасти их жизни.

4. Внезапность нападения и отсутствие предварительного предупреждения существенно повлияли на результаты боя. Тем не менее, проникшие на базу террористы были уничтожены, в дополнение к девяти боевикам, которые были ликвидированы на подступах к базе и в боях с охраняющими "Зиким" командирами и солдатами.

5. Огневая мощь – следственная группа отметила необходимость лучшей подготовки бойцов и улучшения их вооружения с акцентом на обучение военнослужащих навыкам немедленного реагирования на сценарий проникновения террористов. Оперативные требования к компонентам безопасности должны быть адаптированы к близости базы к границе.

6. План по усилению системы обороны базы помог оптимально управлять боем и предотвратил проникновение дополнительных боевиков. Необходимо продолжить план по усилению оборонительных позиций на базе.

7. Связь – из-за отключения электроснабжения учебной базы "Зиким" была потеряна связь между рациями и командным пунктам. Следственная группа рекомендует снабдить базы, находящиеся возле границы, адаптированными под текущие нужды технологическими системами управления и контроля.

8. Препятствия и укрепления – препятствие и элементы защиты помогли задержать террористов и в значительной степени повлияли на оборонительные способности охраняющих базу сил при попытках боевиков проникнуть на базу.