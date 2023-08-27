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    В Израиле

    5 дней до начала учебного года: конфликт между учителями и минфином не разрешен

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    5 дней до начала учебного года: конфликт между учителями и минфином не разрешен
    David Cohen/Flash90

    В воскресенье, 27 сентября, состоится очередная встреча между председателем Объединения учителей средних и старших классов и представителями министерства финансов.

    Главы министерств финансов и просвещения не будут принимать участие в совещании.

    "Учебный год для учеников старших классов не начнется. Министерство финансов выдвигает недостойные предложения и ведет учителей к нищете", – заявил накануне глава Объединения учителей Ран Эрез.

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    Министр просвещения Йоав Киш, выступая вечером в субботу на 12-м канале, заявил, что не испытывает оптимизма по поводу предстоящих переговоров.

    Как сообщалось ранее, Ран Эрез не намерен соглашаться на компромисс минфина, который предложил повысить учителям зарплату на 1100 шекелей, тогда как Эрез требовал повысить им зарплату на 3 тысячи шекелей.

    Еще одна тема разногласий – срок соглашения. В минфине настаивают на том, чтобы соглашение было прописано на шесть лет. В объединении учителей готовы подписать его на три с половиной года.

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