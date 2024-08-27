Гробница с чудом сохранившимися древними фресками: в Ашкелоне откроется новый археологический парк

В скором времени жители и гости Ашкелона смогут ознакомиться с находкой, сделанной в городе несколько десятилетий назад. Это две сводчатые гробницы, которым около 1700 лет. Их стены и своды украшены фресками, изображающими персонажей греческой мифологии, людей, животных и растений. Широкой публике они станут доступны впервые.

Речь идет о совместном проекте Управления древностей и муниципалитета Ашкелона. Гробницы расположены недалеко от гавани для яхт (марины), между домов жилого района. В рамках работ по облагораживанию территории рядом с археологическими памятниками разбит парк.

"Ашкелон – один их древнейших городов мира, и, заботясь о его будущем, мы с уважением относимся к его величественному прошлому. Мы стараемся повысить доступность археологических памятников. Здесь будут проводиться фестивали и учебные занятия, которые свяжут прошлое и настоящее", – заявил мэр города Томер Глам.

Гробницы, расположенные в 300 метрах от берега, были обнаружены еще в 30-е годы XX века. Раскопки проводила археологическая миссия Британского мандата. Находка была датирована II веком н.э и представляла собой залу, от которой отходили несколько погребальных штолен.

Зал был богато украшен – археологам представились изображения греческой богини красоты Афродиты, богини плодородия Деметры, нимф, обнаженных мужчин, Пана, играющего на флейте, Горгоны, детей, собирающих виноград, фауны и флоры – в том числе виноградной лозы, птиц, косуль.

В последние месяцы здесь проводились реставрационные работы, за которые отвечали сотрудники Управления древностей Вадим Битман, Алекс Ронкин и Йони Тирош. Специалисты отмечают: влажный прибрежный климат жесток к древним фрескам. Тот факт, что гробницы были закрыты, обеспечил сохранность изображений.

Новый археологический парк откроется для посещения в осенние праздники.