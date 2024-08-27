БАГАЦ потребовал от Левина созвать комиссию по назначению судей

Высший суд справедливости (БАГАЦ) потребовал от министра юстиции Ярива Левина созвать заседание комиссии по назначению судей для избрания главы Верховного суда.

В промежуточном постановлении говорится о том, что, если Левин проигнорирует это распоряжение, сразу по возвращении судебной системы с каникул в начале сентября будет издан вердикт, обязывающий его созвать комиссию.

Судьи Яэль Вильнер, Офер Гроскопф и Алекс Штайн напомнили, что в прошлом предоставляли министру Левину достаточно времени для того, чтобы прийти к компромиссу, однако время это использовано не было.

Если суд издаст вердикт, обязывающий Левина созывать комиссию, отказ сделать это может привести к обвинению министра в "оскорблении суда", что считается уголовном преступлением.

В окружении Ярива Левина заявили, что речь идет об ожидаемом решении, принятом в состоянии конфликта интересов, без полномочий.

"Это судьи, которые действуют от имени самих себя, пытаются полностью взять под контроль комиссию по назначению судей. Они категорически отказываются принять кого-либо, кто не из их среды и только доказывают, насколько реформа справедлива и оправдана", - заявили в окружении Левина.

Накануне сообщалось, что министр юстиции Ярив Левин предложил компромиссное решение по назначению председателя БАГАЦа: судья Йосеф Эльрон будет занимать этот пост в течение одного года, а затем его сменит судья Ицхак Амит.

Сам Левин предпочитает судью Йосефа Эльрона, который, среди прочего, в прошлом выступал против отмены поправки к Основному закону, получившей название Закон о принципе крайней неприемлемости: Эльрон и еще двое судей постановили, что у Верховного суда нет полномочий отменять Основной закон. Судья Ицхак Амит должен был получить пост президента БАГАЦа после ухода в отставку Эстер Хают, основываясь на системе старшинства.