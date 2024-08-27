"Кан": израильская рабочая группа завтра вылетит в Доху для участия в переговорах
время публикации: 27 августа 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 20:30
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", в среду, 28 августа, израильская рабочая группа вылетит в Доху для участия в переговорах по соглашению о прекращении огня в Газе и возвращению похищенных.
Днем ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге сообщил, что в ближайшие дни переговоры будут вестись на уровне рабочих групп, которые попытаются урегулировать некоторые спорные вопросы, в том числе, процесс обмена похищенными израильтянами и палестинскими заключенными.
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