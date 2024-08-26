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Мир

Кирби: в ближайшие дни переговоры в Каире будут вестись на уровне рабочих групп

время публикации: 26 августа 2024 г., 22:36 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 22:36
Кирби: в ближайшие дни переговоры в Каире будут вестись на уровне рабочих групп
AP Photo/Evan Vucci

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов выразил сдержанный оптимизм по поводу переговоров, ведущихся через посредников между Израилем и ХАМАСом.

Кирби сообщил, что в ближайшие дни переговоры в Каире будут вестись на уровне рабочих групп, которые попытаются урегулировать некоторые вопросы. Одним из таких вопросов, по его словам, является обмен заложниками, которых удерживает ХАМАС, и палестинскими заключенными, отбывающими наказание в израильских тюрьмах.

Представитель Белого дома заявил, что превентивный удар, нанесенный Израилем по "Хизбалле" днем ранее, не отразился на ходе переговоров.

Член политбюро ХАМАСа Басем Наим, комментируя брифинг Кирби, заявил, что тот пытается "продать иллюзию, чтобы скрыть преступления Израиля", обвинил Белый дом в оказании давления на СМИ, освещающих конфликт в невыгодном для Вашингтона свете. Он объявил, что ХАМАС не участвует в переговорах в Каире, и не примет никаких исправлений, внесенных в проект соглашения после 2 июля.

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