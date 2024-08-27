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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 августа: интенсивность боевых действий снизилась

время публикации: 27 августа 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 06:27
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 27 августа: интенсивность боевых действий снизилась
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 27 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. Удары наносятся по целям на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий заметно ниже, чем прошлой ночью.

На севере сектора: источники в Газе сообщают о пяти погибших в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Ан-Наасан в городе Газа. Утверждается, что в атакованной квартире находились беженцы.

На юге сектора: ЦАХАЛ обстреливал районы Шакуш и Аль-Мауаси в Рафахе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум целям в центре Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 27 августа.

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