Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 27 августа, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 25-31 градусов, в Тель-Авиве – 27-32, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 25-35, в Мицпе-Рамоне – 22-36, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 26-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градус, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 10 км/ч).

В среду-пятницу жара спадет.