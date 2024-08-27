Военный психиатр Ади Энгер отстранена от службы за "Пожирателей смерти"

Военный психиатр резервистской бригады "Александрони" Ади Энгерт, назвавшая религиозных сионистов "Пожирателями смерти", а военные действия в Газе "геноцидом", была отстранена от службы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что Ади Энгерт была вызвана на разбирательство к командиру бригады, который сообщил ей, что ее высказывания вв социальных сетях недопустимы и непозволительны для военнослужащей Армии обороны Израиля.

По завершении этого разговора командир 91-ой дивизии бригадный генерал Шай Клепер принял решение немедленно уволить ее из активного резерва и отстранить от службы военным психиатром бригады "Александрони".

Напомним, Ади Энгерт в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер") опубликовала ряд нелестных высказываний о новом командующем бригадой бригадном генерале Моше Песеле, в частности, и о движении религиозных сионистов, в целом.

Энгерт заявила, что "первым желанием нового командира бригады "Александрони" было отправить бойцов на геноцид". По поводу Лали Дери, журналистки, депутата регионального совета округа Биньямин и матери погибшего в июне старшего сержанта резерва, бойца 9203-го батальона 3-й бригады "Александрони" Саадии Яакова Дери, Энгерт написала: "То, что она сказала, надо воспринимать буквально: она гордится смертью. Это ужасно – религиозный сионизм. Секта "Пожирателей смерти".