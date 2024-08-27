Военный психиатр бригады "Александрони" назвала религиозных сионистов "Пожирателями смерти"

Военный психолог резервистской бригады "Александрони" Ади Энгерт вызвала волну возмущений (и поддержки) от пользователей социальных сетей после того, как опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер") ряд нелестных высказываний о новом командующим бригадой бригадном генерале Моше Песеле, в частности, и о движении религиозных сионистов, в целом.

Как отмечает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, солдаты, за душевное и эмоциональное состояние которых отвечает Ади Энгерт, находятся на резервистской службе уже более 200 дней, с 7 октября. И в своей публикации Энгерт заявила, что "первым желанием нового командира бригады "Александрони" было отправить бойцов на геноцид".

В Х она также вступила в переписку с корреспондентом "Таагид" Хаимом Гольдиштом, обсуждая с ним высказывания Лали Дери, журналистки, депутата регионального совета округа Биньямин и матери погибшего в июне старшего сержанта резерва, бойца 9203-го батальона 3-й бригады "Александрони" Саадии Яакова Дери. "Где я написала, что она удовлетворена? То, что она сказала, надо воспринимать буквально: она гордится смертью. Это ужасно – религиозный сионизм. Секта "Пожирателей смерти".

Высказывания Ади Энгерт вызвали волну возмущения в сети и в политическом спектре – причем не только со стороны представителей религиозного сионизма. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман отправил министру обороны Йоаву Галанту письмо с требованием немедленно начать расследование в отношении Энгерт и принять меры против нее. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы солдаты и офицеры, принадлежащие к движению религиозных сионистов, те самые, кто рискует своими жизнями, получает ранения и даже погибает в бою, в случае необходимости обратиться за психологической помощью были вынуждены идти к офицеру душевного здоровья, которая презирает их и называет "Пожирателями смерти".

После поднявшегося возмущения Ади Энгерт удалила свой аккаунт в социальной сети Х, но ее высказывания успели растиражировать при помощи снимков экрана.