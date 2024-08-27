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Израиль

Разрешено к публикации: когда Фархан аль-Кади был обнаружен, в туннеле не было террористов

время публикации: 27 августа 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 19:41
Разрешено к публикации: когда Фархан аль-Кади был обнаружен, в туннеле не было террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешены к публикации новые подробности об операции, в ходе которой был спасен из туннеля ХАМАСа Фархан аль-Кади.

Операция ЦАХАЛа и ШАБАКа была начата в районе обнаружения заложника несколько дней назад. Обследуя туннель ХАМАСа, военнослужащим приходилось действовать в сложных условиях, опасаясь, что в туннеле могут находиться террористы и заложники, а сам туннель может быть заминирован.

Когда Фархан аль-Кади был найден, он находился в туннеле один. Военные подняли его на поверхность земли и доставили в Израиль.

В армии подчеркивают, что при проведении операции были учтены ошибки, допущенные военными ранее при встрече с заложниками в секторе Газы.

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