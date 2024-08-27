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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал первые после спасения из туннеля снимки Фархана аль-Кади

время публикации: 27 августа 2024 г., 17:27 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 17:29
ЦАХАЛ опубликовал первые после спасения из туннеля снимки Фархана аль-Кади
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал первые после спасения из туннеля снимки Фархана аль-Кади
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал первые после спасения из туннеля снимки Фархана аль-Кади
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала первые снимки Фархана аль-Кади, который был спасен из туннеля в секторе Газы, где он содержался в плену у ХАМАСа с 7 октября. На этих снимках аль-Кади, похудевший и изможденный, разговаривает с командующим 162-ой бронетанковой дивизией "А-Плада", бригадным генералом Ициком Коэном.

После спасения Фархан аль-Кади был вертолетом доставлен в больницу "Сорока" для проверки его состояния.

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