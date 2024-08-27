С октября 2023 года разыскивается 51-летний житель Акко Иван Сак

Полиция Израиля снова обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 51-летнего Ивана Сака, жителя Акко. В последний раз его видели утром 29 октября 2023 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавый. Известно, что на мужчине были черные шорты, оранжева рубашка, солнцезащитная шляпа с шлейфом для защиты шеи, на ногах – шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 04-9876744 и 100.

Это пятое объявление о розыске мужчины, первое было опубликовано 29 октября 2023 года.