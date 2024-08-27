К югу от Бейт-Лехема в ходе столкновения был застрелен израильский араб. Подробности

Опубликованы новые подробности в связи с инцидентом к югу от Бейт-Лехема, где в ночь на 27 августа один мужчина был убит, еще несколько получили ранения. Власти Палестинской автономии заявляли, что убитый и раненый являются палестинскими арабами, утверждалось, что на них напали еврейские поселенцы.

Однако Ханан Гринвуд в издании "Исраэль а-Йом" пишет, что убитый был арабом с израильским гражданством. Причем стреляли не поселенцы, а сотрудники сил безопасности. Раненые действительно – жители Палестинской автономии.

Инцидент произошел в районе Вади Рахель, рядом с арабской деревней Абдалла Ибрагим, недалеко от еврейского поселка Эфрат в Гуш-Эционе. В сообщении "Исраэль а-Йом" сказано, что поздно вечером 26 августа арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками, который ехал в сторону фермы Эйтам, к востоку от Эфрата. Стекла автомобиля были разбиты. На место происшествия прибыли жители фермы, где они столкнулись с группой арабов, которые начали забрасывать их камнями. В ответ израильтяне тоже стали бросать камни. Прибывшие вскоре сотрудники сил безопасности открыли огонь, убив одного из нападавших и ранив нескольких других.

Позже было установлено, что убитый был израильским арабом. Палестинские источники называют его имя: 37-летний Халиль Салем Зияда. При этом власти ПА, заявляя, что был убит житель автономии, не сообщали, где он жил.

ЦАХАЛ ранее, комментируя этот инцидент, подчеркивал, что военными в указанном районе вечером 26 августа или в ночь на 27 августа не применялось огнестрельное оружие.