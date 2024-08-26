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Израиль

Ярив Левин предложил компромиссное решение по назначению президента БАГАЦа

время публикации: 26 августа 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 17:55
Йосеф Эльрон и Ицхак Амит
Yonatan Sindel/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин предложил компромиссное решение по назначению председателя БАГАЦа: судья Йосеф Эльрон будет занимать этот пост в течение одного года, а затем его сменит судья Ицхак Амит.

Сам Левин предпочитает судью Йосефа Эльрона, который, среди прочего, в прошлом выступал против отмены поправки к Основному закону, получившей название Закон о принципе крайней неприемлемости: Эльрон и еще двое судей постановили, что у Верховного суда нет полномочий отменять Основной закон. Судья Ицхак Амит должен был получить пост президента БАГАЦа после ухода в отставку Эстер Хают, основываясь на системе старшинства.

Левин также пояснил, что он не созывает комиссию по назначению судей для обсуждения кандидатуры на пост президента Верховного суда, поскольку все еще не пришел по этому поводу к компромиссному соглашению с исполняющим обязанности председателя БАГАЦа сейчас Узи Фогельманом, уходящим в отставку 6 октября.

Израиль
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