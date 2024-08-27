40% образовательных учреждений Иерусалима не оборудованы бомбоубежищами

Продолжают вскрываться все новые и новые проблемы с сетями ультрарелигиозного образования, которые не контролируются государством, хотя и получают государственные бюджеты. 134 школы в Иерусалиме принадлежат к системе ультрарелигиозного образования, и эти школы полностью или частично не оборудованы бомбоубежищами.

В соответствии с данными, подготовленными исследовательским центром Кнессета, в Иерусалиме 635 школ, и 40% из них (251 школа) не защищены от ракетных обстрелов или слабо защищены.

134 иерусалимские школы, не имеющие бомбоубежищ, принадлежат к сетям ультрарелигиозного образования. Подобная ситуация наблюдается и в других городах: в Бней-Браке не защищены или слабо защищены 76 школ из 187, в Ашдоде 16 школ не имеют защиты от ракетных обстрелов, и 13 из них относятся к ультрарелигиозному образованию.