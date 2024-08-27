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Израиль

Регев сообщила, что церемония памяти жертв 7 октября пройдет в Офакиме

время публикации: 27 августа 2024 г., 13:37 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 13:37
Регев сообщила, что церемония памяти жертв 7 октября пройдет в Офакиме
Chaim Goldberg/Flash90

В организации, отвечающей за проведение государственных официальных церемоний, опровергают утверждения о том, что программа церемонии памяти жертв 7 октября, озвученная ранее министром Мири Регев, будет изменена вследствие критики в отношении назначения Регев министром, курирующим церемонию, и в отношении "политической направленности" программы.

По словам представителей организации, программа церемонии остается без каких-либо изменений. В ходе специального совещания, проведенного Мири Регев по вопросу проведения церемонии, было сообщено, что пройдет официальная церемония памяти жертв 7 октября в Офакиме.

Ранее сообщалось, что государственная церемония памяти жертв 7 октября пройдет в два этапа: первый этап будет посвящен погибшим военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, второй – погибшим гражданским лицам. Церемония пройдет без зрителей, а по телевидению она будет показана в записи, а не в режиме реального времени.

Израиль
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