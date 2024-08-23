Идан Амеди против Мири Регев: "Это не шум, это наши братья и сестры"

Актер и музыкант Идан Амеди, который стал одним из символов войны "Железные мечи" после тяжелого ранения, полученного в ходе боевых действий в Газе, выступил с критикой по поводу заявления министра Мири Регев о том, что она "абстрагируется от шума" и не реагирует недовольство пострадавших в ходе "черной субботы" по поводу возглавляемой ей организации государственной церемонии памяти жертв 7 октября.

"Это не шум, – написал Идан Амеди в своем аккаунте в Instagram. – Это наши братья и сестры. Каждый, кто 7 октября отправился на юг, задавался вопросом, сможет ли он вернуться к своей семье и своим любимым. В Сдероте, в Кфар-Аза, в Офакиме и в Беэри. Один народ. Один слом. Одна тоска".

Затем Амеди процитировал сообщение журналиста Ханоха Даума о том, что он проведет альтернатривную церемонию. "После того, как я услышал ранящие и доставляющие боль слова Мири Регев, я взял на себя роль ведущего церемонии памяти, которую проводят семьи погибших и похищенных", - написал Даум в своем Facebook, добавив, что он уже это обсудил с организаторами.

"Я обещаю, что это будет государственная церемония, общеизраильская, объединяющая всех. На ней будет место боли и памяти всех оттенков. Как наши герои сражались бок о бок в ту проклятую субботу, так и мы будем стоять бок о бок, правые и левые, религиозные и светские", - написал он.

На проведение альтернативной, не политической церемонии памяти жертв "черной субботы" 7 октября был начат краудфандинг – массовый сбор пожертвований. К моменту публикации этой статьи объем собранных средств составил 1757000 шекелей – эта сумма была собрана всего за два дня.