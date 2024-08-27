x
27 августа 2024
|
последняя новость: 05:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2024
|
27 августа 2024
|
последняя новость: 05:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: исключено подозрение о возможном похищении девушки в Самарии

время публикации: 27 августа 2024 г., 02:39 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 02:39
ЦАХАЛ: исключено подозрение о возможном похищении девушки в Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после проверки и оперативных действий было исключено подозрение о возможном похищении девушки в Самарии.

Сообщалось об обнаружении "заявленного" автомобиля. Дальнейшие поиски позволили прийти к выводу, что похищения не было.

Ранее радиостанция "Кан Бет" передала, что около 23:00 было получено телефонное сообщение от израильтянина, который в районе перекрестка Тапуах видел автомобиль с палестинскими номерными знаками, из которого девушка кричала на иврите: "Помогите!".

В район были направлены дополнительные силы ЦАХАЛа, велось прочесывание территории, на дорогах были развернуты блокпосты.

Вскоре корреспондент 12-го телеканала Нир Двори сообщил, что израильские военные остановили автомобиль, подпадающий под описание, находившиеся в нем люди задержаны. Из армии сообщили, что автомобиль был обнаружен возле поселения Ицхар. Военнослужащие, действуя в соответствии с инструкцией задержания подозрительных лиц, стреляли в воздух, чтобы вынудить водителя остановиться.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2024

В Самарии найден автомобиль, возможно, связанный с похищением израильтянки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2024

ЦАХАЛ проверяет сообщение о похищении израильтянки в Самарии