Внимание, розыск: пропал 38-летний Антон Горловский из Маалота

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 38-летнего Антона Горловского из Маалота. В последний раз его видели 13 августа в Маалоте. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание внешности: худощавого телосложения, серые глаза, редеющие волосы с залысиной, множество татуировок на ногах.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-9578444.