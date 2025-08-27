Внимание, розыск: пропал 38-летний Антон Горловский из Маалота
время публикации: 27 августа 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 15:57
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 38-летнего Антона Горловского из Маалота. В последний раз его видели 13 августа в Маалоте. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Описание внешности: худощавого телосложения, серые глаза, редеющие волосы с залысиной, множество татуировок на ногах.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-9578444.