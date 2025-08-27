x
27 августа 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 15:58
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 38-летний Антон Горловский из Маалота

Полиция
Розыск
время публикации: 27 августа 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 15:57
Внимание, розыск: пропал 38-летний Антон Горловский из Маалота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 38-летнего Антона Горловского из Маалота. В последний раз его видели 13 августа в Маалоте. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание внешности: худощавого телосложения, серые глаза, редеющие волосы с залысиной, множество татуировок на ногах.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-9578444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook