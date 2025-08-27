Житель Кирьят-Экрона подозревается в домогательствах к несовершеннолетним в соцсетях

Полиция сообщает об аресте 25-летнего жителя Кирьят-Экрона по подозрению в создании фиктивных профилей в соцсетях с целью совершения сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

В ходе следствия было установлено, что профили omerlevin25 в приложении Snapchat и draco в Telegram использовались для контактов с детьми от 7 до 14 лет, в том числе для сексуального общения с ними.

Задержанный подозревается в том, что, представляясь учеником девятого класса, он просил присылать ему интимные фотографии и сексуально домогался несовершеннолетних собеседников.

Подозреваемый был задержан 17 августа. Срок содержания его под стражей продлен судом до 31 августа.

Полиция просит пострадавших и их родителей обратиться на горячую линию 105, это номер службы по защите несовершеннолетних в интернете.