Двое израильтян были "освобождены" от карантина в гостинице после угроз покончить с собой
Двое израильтян угрожали покончить с собой в "карантинной гостинице", если им не будет позволено проходить карантин в домашних условиях.
По информации сайта "Мако", оба израильтянина не привиты и были отправлены в гостиницу "Дан Панорама" в Иерусалиме после возвращения из страны, находящейся в "красном списке".
В качестве исключения обоим было разрешено проходить карантин в домашних условиях. Однако добираться до дома им разрешено только на машине "скорой помощи", услуги которой они должны будут сами оплатить.
По данным "Мако", один из мужчин уже договорился с МАДА о предоставлении ему "скорой" и оплатил эту услугу.
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