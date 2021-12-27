Двое израильтян были "освобождены" от карантина в гостинице после угроз покончить с собой

Двое израильтян угрожали покончить с собой в "карантинной гостинице", если им не будет позволено проходить карантин в домашних условиях.

По информации сайта "Мако", оба израильтянина не привиты и были отправлены в гостиницу "Дан Панорама" в Иерусалиме после возвращения из страны, находящейся в "красном списке".

В качестве исключения обоим было разрешено проходить карантин в домашних условиях. Однако добираться до дома им разрешено только на машине "скорой помощи", услуги которой они должны будут сами оплатить.

По данным "Мако", один из мужчин уже договорился с МАДА о предоставлении ему "скорой" и оплатил эту услугу.