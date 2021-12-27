28 декабря в Гиват-Зеэве и Абу-Гоше в рамках учений Управления тылом прозвучат сирены

Во вторник, 28 декабря, в Гиват-Зеэве и Абу-Гоше пройдут учения Управления тылом, в рамках которых в течение дня дважды прозвучат сирены.

В Абу-Гоше сирены будут звучать в 10:05 и 19:05, в Гиват-Зеэве - в 10:15 и 19:15.

Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.