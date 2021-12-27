Омер Бар-Лев: "Меня круглосуточно охраняют из-за угроз со стороны евреев"
Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сообщил, что, начиная с 27 декабря, он находится под круглосуточной охраной.
"Я надеялся, что моя бескомпромиссная борьба против преступных группировок в арабском секторе не приведет к угрозам в мой адрес. Но случилось совсем иное. Теперь мне угрожают евреи", - Бар-Лев.
За шесть месяцев пребывания на посту министра внутренней безопасности Бар-Лев неоднократно оказывался в эпицентре скандалов, связанных с его высказываниями. Наиболее резкой критике он подвергся в связи с высказываниями по поводу "насилия со стороны поселенцев", сделанном в ходе встречи с заместителем государственного секретаря США.
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