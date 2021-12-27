Министры утвердили законопроект о контроле за публикациями в интернете

В соответствии с этим законопроенктом, судья окружного суда должен быть наделен полномочиями о вынесении указа, обязывающего публикатора (автора или рекламодателя) удалить публикацию, которая, по его мнению, наносит ущерб безопасности государства, безопасности отдельных лиц и общественному спокойствию.

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