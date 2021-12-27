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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 17:49

В Бейт-Шемеше правые активисты преследовали Бени Бегина и стыдили его в мегафон

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В Бейт-Шемеше правые активисты преследовали Бени Бегина и стыдили его в мегафон

В Бейт-Шемеше несколько правых активистов ждали окончания заседания фракции "Тиква Хадаша", чтобы "поприветствовать" участников.

Когда из здания вышел Бени Бегин, занимающий в партийном списке шестое место, за ним последовали несколько активистов, крича в спину, что ему должно быть стыдно. Один из активистов держал в одной руке в мегафон, а другой снимал удаляющегося Бегина на мобильный телефон.

Министр иностранных дел Яир Лапид в своем "твиттере" отреагировал на кадры, поступающие из Бейт-Шемеша: "Сторонники Нетаниягу, преследовавшие Бени Бегина, - позор для государства Израиль. Их поступки агрессивны и отвратительны. Глава оппозиции, не осуждающий подобное поведение, тем самым поддерживает его".


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