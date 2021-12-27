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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 17:15

На "заседании 40" коалиция оказалась в меньшинстве. Беннет из карантина выехал в Кнессет

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На "заседании 40" коалиция оказалась в меньшинстве. Беннет из карантина выехал в Кнессет

Пленарное заседание Кнессета, собранное по настоянию оппозиции, было приостановлено сразу после начала, так как в коалиции обнаружили, что депутат от РААМ Мазен Ганайм находится за границей, и у коалиции нет большинства.

Для участия в голосовании в Кнессет вызвана депутат от "Ямина" Ширли Пинто, находящаяся в отпуске по уходу за новорожденным. Был также вызван глава правительства и лидер "Ямины" Нафтали Беннет.

Днем ранее, 26 декабря, стало известно, что дочь Беннета заразилась коронавирусом. Премьер покинул выездное заседание правительства и уехал домой, чтобы быть на карантине вместе с семьей. Сегодня ему сообщили, что существует высокая вероятность того, что у дочери "омикрон".


В то время, как глава правительства разбирается с коронавирусом внутри семьи, оппозиция собрала 40 подписей, необходимых для его присутствия в Кнессете. В канцелярии главы правительства сообщили, что из-за необходимости соблюдать карантин Беннет на заседание не приедет. Но отсутствие большинства при голосовании, и "заседание 40", вынудили главу правительства выехать на работу.

Нафтали Беннет будет находиться в Кнессете в специальном изоляторе, из которого он будет отвечать на вопросы оппозиции и голосовать. Контактировать ни с кем из депутатов он не будет.

Беннет, комментируя настойчивость оппозиции, заявил, что "Нетаниягу ради крохотной политической победы готов подвергнуть опасности общественное здоровье", на что оппозиция ответила, что "Беннету плевать на общественное здоровье".

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