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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 08:40

СМИ: Беннет знал об опасности вспышки коронавируса среди своих приближенных и не сообщил министрам

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СМИ: Беннет знал об опасности вспышки коронавируса среди своих приближенных и не сообщил министрам

Премьер-министр Нафтали Беннет знал о реальной опасности вспышки коронавируса в министерстве главы правительства, однако не отменил еженедельное заседание кабинета. Об этом сообщил журналист "Кан 11" Михаэль Шемеш. Согласно опубликованной информации, Беннет такжн знал, что его дочь делает проверку на коронавирус, и тем не менее, принял участие в заседании правительства.

По сообщению "Кан 11", министры правительства не знали о ситуации в министерстве. "Беннет повел себя безответственно, главным образом так как скрыл информацию от министров", - заявляют источники в правительстве.


Из канцелярии Беннета передали: "Премьер-министр и его приближенные сделали проверку на антиген и получили отрицательный ответ. Те, кто были выявлены как заразившиеся, получили необходимую помощь".

Напомним, что не менее четырех помощников министров, в том числе сотрудница канцелярии главы правительства, оказались заражены коронавирусом, как показали экспресс-тесты, которые должны были сдать все участники воскресного заседания правительства, проходившего на Голанских высотах.

Сотрудница канцелярии премьер-министра, согласно опубликованным данным, не контактировала ни с Нафтали Беннетом, ни с другими членами правительства.

Позднее стало известно, что дочь премьер-министра Беннета заражена коронавирусом. Вечером 26 декабря, Беннет получил отрицательный результат теста PCR.

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