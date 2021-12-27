Бывшая охранница тюрьмы "Гильбоа" требует от ШАБАСа два с половиной миллиона шекелей

Бывшая охранница тюрьмы "Гильбоа" намерена подать иск против Службы охраны тюрем и руководства тюрьмой "Гильбоа".

По утверждению женщины, она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны активиста ФАТХа, находившегося в тюрьме. Истица заявляет, что она была направлена начальством в ту часть тюрьмы, где содержались заключенные, осужденные за преступления в отношении безопасности государства, и там она подвергалась сексуальным домогательствам. Все это, по ее словам, происходило с ведома руководства тюрьмы.

Потерпевшая требует выплатить ей компенсацию в размере 2,5 миллионов шекелей. В противном случае, она намерена подать иск в суд.