Израильтянка оштрафована и выслана из Египта за три патрона в багаже
В понедельник, 27 декабря, на контрольно-пропускном пункте "Таба" на египетской территории молодая израильтянка была задержана в связи с тем, что в ее багаже были обнаружены патроны. Девушку передали представителям израильских властей.
Судя по имеющейся информации, девушка недавно завершила службу в ЦАХАЛе, после мобилизации она планировала отдохнуть на Синае, но не проверила сумку, в которой египетские пограничники обнаружили три патрона.
Девушку задержали, утром суд в Табе оштрафовал ее на 5000 египетских фунтов (около 1000 шекелей) и дал распоряжение о депортации в Израиль.
В связи с этим инцидентом МИД Израиля вновь опубликовал напоминание, обращенное прежде всего к демобилизованным военнослужащим, о том, что необходимо тщательно проверять свой багаж и ручную кладь перед проходом через границу.
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