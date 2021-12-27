Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 22:01

Впервые Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший попытку самосожжения, покинул палату

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Впервые Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший попытку самосожжения, покинул палату

В понедельник, 27 декабря, Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший более восьми месяцев назад попытку самосожжения, покинул больничную палату. На специальном кресле он выехал на улицу. Об еще одном шаге Ицика к восстановлению рассказала журналистам его родная сестра.

Она рассказывает: когда Ицик оказался на улице, на его глаза навернулись слезы.

Ицик Саидиан, бывший боец бригады "Голани", страдал от посттравматического синдрома после участия в операции "Нерушимая скала" (лето 2014 года), проводившейся в секторе Газы. Его друзья рассказывали, что несколько месяцев назад размер пособия Саидиана, имевшего 25-процентную инвалидность, был урезан почти вдвое из-за того, что во время эпидемии коронавируса он не работал.


В конце сентября врачи вывели Ицика из состояния медикаментозной комы. Несколько раз после этого его состояние вновь ухудшалось.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2021
Вновь ухудшилось состояние Ицика Саидиана, инвалида ЦАХАЛа, предпринявшего попытку самосожжения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 сентября 2021
Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший попытку самосожжения, выведен из состояния комы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:01 Впервые Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший попытку самосожжения, покинул палату
21:12 Двое израильтян были "освобождены" от карантина в гостинице после угроз покончить с собой
20:58 28 декабря в Гиват-Зеэве и Абу-Гоше в рамках учений Управления тылом прозвучат сирены
19:02 Брат и сестра, пережившие Холокост и не видевшиеся десять лет, смогли встретиться благодаря МАДА
18:44 Нафтали Беннет провел совещание по вопросу распространения "птичьего гриппа"
18:02 СМИ: комиссия по формированию списка "красных стран" предлагает оставить в нем 15 из 99 государств
17:49 В Бейт-Шемеше правые активисты преследовали Бени Бегина и стыдили его в мегафон
17:15 На "заседании 40" коалиция оказалась в меньшинстве. Беннет из карантина выехал в Кнессет
16:55 Израильтянка оштрафована и выслана из Египта за три патрона в багаже
16:41 В Лоде был угнан автомобиль с двумя детьми на заднем сиденье. Угонщик арестован
Загрузка...