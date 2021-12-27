Впервые Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший попытку самосожжения, покинул палату

В понедельник, 27 декабря, Ицик Саидиан, инвалид ЦАХАЛа, предпринявший более восьми месяцев назад попытку самосожжения, покинул больничную палату. На специальном кресле он выехал на улицу. Об еще одном шаге Ицика к восстановлению рассказала журналистам его родная сестра.

Она рассказывает: когда Ицик оказался на улице, на его глаза навернулись слезы.

Ицик Саидиан, бывший боец бригады "Голани", страдал от посттравматического синдрома после участия в операции "Нерушимая скала" (лето 2014 года), проводившейся в секторе Газы. Его друзья рассказывали, что несколько месяцев назад размер пособия Саидиана, имевшего 25-процентную инвалидность, был урезан почти вдвое из-за того, что во время эпидемии коронавируса он не работал.

В конце сентября врачи вывели Ицика из состояния медикаментозной комы. Несколько раз после этого его состояние вновь ухудшалось.