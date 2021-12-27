По подозрению в изнасиловании во время "интервью" задержан житель одного из арабских районов Иерусалима

Полиция задержала жителя одного из арабских районов Иерусалима по подозрению в непристойных действиях и изнасиловании женщины во время собеседования якобы для приема на работу.

В течение сегодняшнего дня задержанный будет доставлен в мировой суд в Иерусалиме, где будет принято решение о целесообразности продления содержания его под стражей, сообщает пресс-служба полиции.

Располагает ли следствие сведениями о других жертвах подозреваемого, неизвестно.