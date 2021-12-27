Брат и сестра, пережившие Холокост и не видевшиеся десять лет, смогли встретиться благодаря МАДА

92-летний житель Хайфы Исраэль Регев и его 96-летняя сестра Йети Ицик, проживающая в кибуце Нир Оз, десять последних лет общались только по телефону, не имея возможности встретиться и обнять друг друга. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" помогла двум пожилым людям, не выходящим из дома, организовать встречу.

Пресс-служба МАДА сообщила, что в прошлый четверг "скорая" подъехала к дому Исраэля Регева в Хайфе, где парамедики помогли ему сесть в машину. Далее "скорая" заехала на базу ВВС ЦАХАЛа, где почетный пассажир встретился со своим внуком, а затем они проследовали в кибуц Нир Оз.

В МАДА отмечают, что эта встреча состоялась благодаря Рики, дочери Исраэля Регева. Она обратилась к МАДА, рассказав, что ее отец мечтает встретиться с сестрой, но состояние здоровья пожилых людей не позволяет им выйти из дома.

Парамедики МАДА, сопровождавшие "Амбуланс желаний", говорят, что им выпала большая честь участвовать в организации встречи и стать свидетелями того, как Йети держит за руку своего младшего брата Исраэля, которого она не видела десять лет. "Улыбки членов семьи, слезы радости всех присутствующих - это то, что дает нам силы продолжать нашу миссию и исполнять желания тех, кто нуждается в нашей помощи", - говорят они.

"Амбуланс желаний" - особый проект службы скорой помощи "Маген Давид Адом", ориентированный на удовлетворение запросов людей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, и утратившими мобильность. Организаторы проекта говорят, что каждый выезд планируется с учетом индивидуальных потребностей человека и согласовывается с его лечащим врачом. В поездке "гостя" сопровождает медицинский персонал, прошедший соответствующие обучение.

В МАДА отмечают, что в "амбулансе желаний" имеется инвалидная коляска, холодильник для лекарств и специальная кровать. Видеокамера, установленная на крыше машины, позволяет пассажиру увидеть, что происходит на улице.

В службе скорой помощи отмечают, что услуга оказывается бесплатно. Номер телефона "Амбуланса желаний" 1-800-600-101.