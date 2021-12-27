В Тель-Авиве состоится акция в защиту "Мемориала"
Во вторник, 28 декабря, в 10:00, возле здания посольства России в Тель-Авиве по адресу а-Яркон, 120, состоится акция в защиту международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал".
Организаторы акции напоминают, что российские власти пытаются ликвидировать "Мемориал". Эта попытка, по мнению организаторов митинга, является еще одним шагом на пути ужесточения репрессий в России.
Участники митинга намерены призвать израильских политиков осудить попытки ликвидации правозащитного центра "Мемориал", как это уже сделали европейские политики.
Дата и время проведения акции приурочены к очередному этапу слушаний в Верховном суде РФ по делу "Мемориала".
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