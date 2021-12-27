Внимание, розыск: пропал Элиягу Хабуша, житель Петах-Тиквы

Полиция Израиля обращается к гражданам за помощью в розыске 25-летнего Элиягу Хабуши, жителя Петах-Тиквы. 11 декабря Элиягу вышел из своего дома и с тех пор связь с ним утеряна.

Приметы разыскиваемого: среднее телосложение, рост 176 см, короткие черные волосы, смуглая кожа, карие глаза. Был одет в черную одежду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Элиягу Хабуши, просят позвонить в управление полиции Петах-Тиквы по телефону 03-9393444 или в диспетчерский центр полиции по телефону 100.