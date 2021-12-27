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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 10:46

Подано обвинение против активиста ХАМАСа, ранившего охранника в тюрьме

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Подано обвинение против активиста ХАМАСа, ранившего охранника в тюрьме

В понедельник, 27 декабря, прокуратура Южного округа сообщила о подаче в окружной суд Иерусалима обвинения против заключенного Юсуфа аль-Мабхуха – активиста террористической организации ХАМАС, отбывающего заключение в тюрьме "Нафха".

Согласно тексту обвинительного заключения, около недели назад Юсуф аль-Мабхух, осужденный на 15 лет лишения свободы за террор, напал на охранника и порезал ему лицо острым предметом. Другие охранники скрутили нападавшего, остановив расправу. Раненый был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

В тексте обвинения отмечается, что аль-Мабхух ранил охранника, "чтобы передать сообщение тюремной администрации и властям страны".


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