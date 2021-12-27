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NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 13:23

Операция "Рекорд": полиция и МАГАВ задержали сотни нелегалов и подозреваемых

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Сотрудники полиции совместно с силами пограничной полиции (МАГАВ), служащими Налогового управления и иных структур провели в минувшие сутки операцию под названием "Рекорд".

В ходе этой операции, в которой принимали участие более четырех с половиной тысяч бойцов, были задержаны 110 в незаконном хранении боеприпасов, хищении сельскохозяйственной продукции, инвентаря, имущественных правонарушениях, хранении наркотиков. Были задержаны также 563 палестинских араба, находившиеся на территории Израиля без соответствующих разрешений, 62 человека, подозреваемых в их перевозке, а также семь предполагаемых работодателей.

В одном из эпизодов, на шоссе №80 на юге Израиля, полицейские спецназа заметили подозрительный автомобиль. Они потребовали от водителя остановиться, однако водитель прорвал КПП и попытался скрыться. В результате преследования был остановлен автомобиль, в котором находились семь арабов, не имевших разрешения на пребывание на территории Израиля. Они были задержаны вместе с перевозчиком.

На севере полицейские вместе с сотрудниками Налогового управления провели операцию в Нацерете, Яфие и Иксале по конфискации угнанных автомобилей. Конфисковано не менее 20 автомобилей на сумму 1,1 миллиона шекелей.


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