На севере Израиля задержаны девять подозреваемых в шантаже и угрозах

Сотрудники отдела полиции по расследованию тяжких преступлений задержали девятерых подозреваемых в вымогательстве, угрозах и получении прибыли преступным путем.

Как сообщает пресс-служба полиции, тайное расследование длилось почти год. Фигуранты дела подозревались в том, что направляли письма лицам, получившим право на строительство в Тайбе и других населенных пунктах, требуя от них отказаться от тендера или выплатить им сотни тысяч шекелей. Вымогатели утверждали, что земля принадлежит им, и угрожали расправой в случае отказа.

27 декабря подозреваемые были задержаны, в их домах совершены обыски.

Полиция конфисковала десятки тысяч шекелей, 150 тысяч евро, а также тысячи долларов. Позднее подозреваемые предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.