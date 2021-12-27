Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 декабря 2021 г., 14:46

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шилат Агбаба из Беэр-Шевы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шилат Агбаба из Беэр-Шевы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Шилат Агбабы, проживающей в Беэр-Шеве. В последний раз ее видели 18 декабря на улице Санхедрин в Беэр-Шеве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавого телосложения, шатенка (волосы длинные), карие глаза. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 08-6462744/5 или 100.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:15 На "заседании 40" коалиция оказалась в меньшинстве. Беннет из карантина выехал в Кнессет
16:55 Израильтянка оштрафована и выслана из Египта за три патрона в багаже
16:41 В Лоде был угнан автомобиль с двумя детьми на заднем сиденье. Угонщик арестован
16:23 В арабском квартале Иерусалима атакован автомобиль с евреями
16:14 В Афуле в результате ДТП тяжело пострадал пешеход
15:18 На шоссе номер 65 попала под машину девушка, пострадавшая в тяжелом состоянии
15:10 Высока вероятность того, что дочь Беннета могла заразиться "омикроном"
14:48 Обнаружены еще три очага птичьего гриппа
14:46 Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шилат Агбаба из Беэр-Шевы
14:34 СМИ: после обвинений в сексуальном насилии писатель Хаим Вальдер покончил с собой
Загрузка...