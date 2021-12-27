Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шилат Агбаба из Беэр-Шевы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Шилат Агбабы, проживающей в Беэр-Шеве. В последний раз ее видели 18 декабря на улице Санхедрин в Беэр-Шеве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавого телосложения, шатенка (волосы длинные), карие глаза. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 08-6462744/5 или 100.