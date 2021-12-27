СМИ: после обвинений в сексуальном насилии писатель Хаим Вальдер покончил с собой

В понедельник, 27 декабря, покончил с собой известный израильский ультраортодоксальный писатель и педагог Хаим Вальдер, против которого недавно были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.

Об этом сообщает ряд израильских СМИ. В частности, Mako, Walla, "Гаарец" и другие.

Тело Вальдера нашли на кладбище, рядом с могилой его сына, который скончался несколько лет назад в результате тяжелой болезни.

Обвинения в адрес писателя впервые прозвучали на страницах газеты "Гаарец". Три женщины обвинили его в том, что в течение многих лет он принуждал их к интимным отношениям, причем две из них были еще подростками 12 и 15 лет, когда пришли к нему на консультации. Кроме того, издание опубликовало запись беседы между Вальдером и одной из женщин, которая призналась мужу, что изменяла ему с писателем. "Если это станет известно, я застрелюсь", - говорит Вальдер на этой записи.

После этой публикации обвинения в адрес Вальдера начал рассматривать суд раввина Шмуэля Элиягу, который занимается проверками обвинений в сексуальных преступлениях внутри ультраортодоксальных общин. В результате раввин Элиягу объявил, что обвинения в адрес Вальдера выдвинули 22 жертвы, в том числе несовершеннолетние.

Недавно полиция начала проверку показаний, собранных против Вальдера журналистами и раввином Элиягу.