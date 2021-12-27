ЦАХАЛ завершил расследование гибели Барэля Хадарии Шмуэли: никто из командиров не понесет наказание

Командование ЦАХАЛа представило семье погибшего сержанта Бареля Хадарии Шмуэли данные расследования об инциденте на границе с сектором Газы 21 августа.

При этом в отчете говорится о том, что даже после того, как Шмуэли был ранен боевиком, военнослужащие не отступили от разделительного забора, хотя в них продолжали бросать взрывные устройства. В рапорте ЦАХАЛа это решение называется ошибочным. При этом указано, что принято решение не применять санкций против командиров Шмуэли.

Семья сержанта Бареля Хадарии Шмуэли после получения результатов расследования заявила, что ЦАХАЛ пытается замять это дело и не публикует правды о трагедии.

21-летний Барель Хадария Шмуэли служил в МАГАВ с марта 2019 года. В последнее время действовал в составе "псевдоарабского" подразделения (ЯМАС) в Южном округе. Служил снайпером. Принимал участие в десятках антитеррористических операций и во многих операциях по борьбе с преступностью. Он был тяжело ранен в голову на границе с сектором Газы 21 августа и умер в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве 30 августа.

Ранее публиковались данные предварительного расследования, согласно которым 21 августа во время беспорядков на границе с сектором Газы боевик, вооруженный пистолетом, сумел приблизиться к бойнице и трижды выстрелить практически в упор в голову пограничника, находившегося по другую сторону стены. В социальных сетях и СМИ публиковались кадры видеозаписей, на котором показан этот момент. Руководство ХАМАСа утверждало, что стрелявший действовал самостоятельно, а не по поручению какой-либо группировки.