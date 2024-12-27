Из-за обстрела из Йемена на полчаса был приостановлен прием рейсов в "Бен-Гурионе"
время публикации: 27 декабря 2024 г., 04:18 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 05:56
В связи с распоряжениями Управления тылом на фоне отражения очередной ракетной атаки из Йемена примерно на полчаса были приостановлены вылеты и принятие рейсов в международном аэропорту "Бен-Гурион".
Четыре самолета, летевших рейсами из Европы, были вынуждены совершать маневры около побережья Израиля, ожидая получения разрешения на посадку.