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Израиль

Из-за обстрела из Йемена на полчаса был приостановлен прием рейсов в "Бен-Гурионе"

время публикации: 27 декабря 2024 г., 04:18 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 05:56
Из-за обстрела из Йемена на полчаса был приостановлен прием рейсов в "Бен-Гурионе"
Avshalom Sassoni/Flash90

В связи с распоряжениями Управления тылом на фоне отражения очередной ракетной атаки из Йемена примерно на полчаса были приостановлены вылеты и принятие рейсов в международном аэропорту "Бен-Гурион".

Четыре самолета, летевших рейсами из Европы, были вынуждены совершать маневры около побережья Израиля, ожидая получения разрешения на посадку.

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