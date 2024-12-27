Из-за обстрела из Йемена на полчаса был приостановлен прием рейсов в "Бен-Гурионе"

В связи с распоряжениями Управления тылом на фоне отражения очередной ракетной атаки из Йемена примерно на полчаса были приостановлены вылеты и принятие рейсов в международном аэропорту "Бен-Гурион".

Четыре самолета, летевших рейсами из Европы, были вынуждены совершать маневры около побережья Израиля, ожидая получения разрешения на посадку.