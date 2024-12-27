Сирены в центре Израиля, обстрел из Йемена

В 3:29-3:31 ночи 27 декабря вновь сирены тревоги "Цева адом" прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ заявил о ракетном обстреле из Йемена.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Бейт-Шемеше, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны.

Были слышны отдаленные взрывы.

ЦАХАЛ сообщил, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля. Тревога была активирована из-за опасений в связи с возможностью падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что после сирены в центре Израиля медицинская помощь была оказана 20 гражданам, 18 из них пострадали по пути в убежище, двое нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ракетный обстрел территории Израиля из Йемена был осуществлен примерно через 10 часов после того, как ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты в Сане и Ходейде: были атакованы инфраструктуры, используемые режимом хуситов в военных целях в международном аэропорту Саны, электростанции Азиз и Рас-Кантиб ("основа энергетической инфраструктуры террористического режима хуситов"), инфраструктуры в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Кантиб на западе Йемена.

Предыдущие ракетные обстрелы территории Израиля из Йемена были рано утром 25 декабря и в ночь на 24 декабря. В обоих случаях ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля.

В ночь на 21 декабря попытки перехвата баллистической ракеты, выпущенной хуситами, оказались неудачными – ракета упала на детской площадке в Яффо, причинив ущерб. Десятки людей получили легкие ранения осколками стекла и травмы.

Ранее ракетный обстрел территории Израиля из Йемена фиксировался 19 декабря 2024 года. Тогда фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане. Пострадавших не было.

Ракетные обстрелы из Йемена фиксировались также 16 декабря, 27 сентября и 15 сентября 2024 года. Для обстрелов территории Израиля хуситы применяли баллистические ракеты "Фалястин-2".

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили 170 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ с начала войны четырежды атаковал объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена. Третья атака была 19 декабря: двухэтапная операция под кодовым названием "Белый город" – сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия; затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны, были десятки убитых и раненых. Сообщения некоторых СМИ об участии израильских ВВС в ударах по целям в Йемене вечером 21 декабря ЦАХАЛ не подтверждал и не комментировал. 26 декабря ВВС ЦАХАЛа атаковали военные и инфраструктурные объекты в Сане и Ходейде.

Командование йеменской исламистской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявляет, что продолжит наносить удары по Израилю.