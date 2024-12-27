Охана: "Когда речь заходит о политической стороне юрсоветницы, она глохнет и слепнет"

Спикер Кнессета Амир Охана прокомментировал распоряжение юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары о начале расследования фактов, изложенных в программе "Увда" об использовании активистов "Ликуда" для преследования и травли государственной свидетельницы по "делу 1000" Адас Кляйн.

"Почти год назад после расследования, проведенного службой безопасности Кнессета, я положил на стол юридической советницы правительства заполненное следственное дело, содержащее убедительные и недвусмысленные доказательства того факта, что депутат Кнессета Гилад Карив ("Авода" – прим. ред.), судя по всему, слил целые разделы из секретного протокола комиссии по иностранным делам и безопасности журналисту Бену Каспиту, который опубликовал их в своей колонке в газете", – написал Амир Охана в своем аккаунте в социальной сети Х.

Затем я потребовал, чтобы она воспользовалась своими полномочиями и распорядилась о возбуждении уголовного расследования по факту этого преступления, – продолжил Охана. – С тем, чтобы положить конец подобным утечкам информации, наносящим ущерб не только безопасности государства, но и способности Кнессета выполнять свою миссию по надзору за правительством и всеми его ведомствами. Прошел год, я все еще жду ее решения".

"Оказывается, когда речь заходит об определенной стороне политической карты, юридическая советница старательна, энергична и бдительна, но когда дело касается той стороны, которой придерживается она сама (кто-нибудь еще сомневается, какой?) – она ленива и страдает одновременно слепотой, глухотой и немотой".

Амир Охана пожелал юридической советнице правительства скорейшего выздоровления, а также выразил надежду на скорейшее выздоровление возглавляемой Баарав-Миарой правоохранительной системы от болезни выборочного правоприменения.