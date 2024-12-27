Две машины столкнулись на шоссе 805, один человек погиб, второй в тяжелом состоянии

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия на шоссе 805 возле Кабула в окрестностях Акко погиб 61-летний житель Ярки. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:43: два автомобиля столкнулись на мокрой из-за дождя дороге.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины, находившегося в одной из разбившихся машин: в результате аварии он получил множественные критические травмы, от которых погиб на месте.

Еще один пострадавший был эвакуирован с места происшествия в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. В связи с аварией шоссе 805 закрыто для движения в обоих направлениях на участке от перекрестка Ябур до перекрестка Шааб.