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Израиль

Две машины столкнулись на шоссе 805, один человек погиб, второй в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 27 декабря 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 12:28
Две машины столкнулись на шоссе 805, один человек погиб, второй в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия на шоссе 805 возле Кабула в окрестностях Акко погиб 61-летний житель Ярки. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:43: два автомобиля столкнулись на мокрой из-за дождя дороге.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины, находившегося в одной из разбившихся машин: в результате аварии он получил множественные критические травмы, от которых погиб на месте.

Еще один пострадавший был эвакуирован с места происшествия в тяжелом состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. В связи с аварией шоссе 805 закрыто для движения в обоих направлениях на участке от перекрестка Ябур до перекрестка Шааб.

Израиль
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